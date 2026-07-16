Новичок «Ахмата» Калиду Сидибе рассказал о предпочитаемой позиции на поле

Новичок «Ахмата» Калиду Сидибе ответил на вопрос о предпочитаемой позиции на поле.

— Можно заметить, что ты играешь и в защите, и в полузащите. Где лично тебе удобнее?

— Я могу сыграть на разных позициях, но моя цель – помогать команде, а где именно – это уже не так важно. Конечно, моё основное амплуа – опорный полузащитник, но и очень часто я играю центрального защитника. А начинал в детстве вообще нападающим.

— Какие преимущества даёт опорному полузащитнику такой рост — 202 см?

— Разумеется, я стараюсь использовать свой рост, обычно каждый сезон у меня получалось забивать около пяти мячей головой, однако даже в этом компоненте мне нужно прибавлять. Я очень рад новому вызову в моей карьере, новый опыт, новая страна, — приводит слова Сидибе официальный сайт «Ахмата».

Калиду Сидибе присоединился к «Ахмату» 29 июня 2026 года, перейдя из «Генгама». Помимо этого, хавбек выступал за «Тулузу».