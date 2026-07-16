15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Ахмата» Калиду Сидибе рассказал о предпочитаемой позиции на поле

Новичок «Ахмата» Калиду Сидибе рассказал о предпочитаемой позиции на поле
Комментарии

Новичок «Ахмата» Калиду Сидибе ответил на вопрос о предпочитаемой позиции на поле.

— Можно заметить, что ты играешь и в защите, и в полузащите. Где лично тебе удобнее?
— Я могу сыграть на разных позициях, но моя цель – помогать команде, а где именно – это уже не так важно. Конечно, моё основное амплуа – опорный полузащитник, но и очень часто я играю центрального защитника. А начинал в детстве вообще нападающим.

— Какие преимущества даёт опорному полузащитнику такой рост — 202 см?
— Разумеется, я стараюсь использовать свой рост, обычно каждый сезон у меня получалось забивать около пяти мячей головой, однако даже в этом компоненте мне нужно прибавлять. Я очень рад новому вызову в моей карьере, новый опыт, новая страна, — приводит слова Сидибе официальный сайт «Ахмата».

Калиду Сидибе присоединился к «Ахмату» 29 июня 2026 года, перейдя из «Генгама». Помимо этого, хавбек выступал за «Тулузу».

Материалы по теме
Решение Олисе, интерес к Головину из РПЛ, финал саги по Воробьёву. Трансферы и слухи дня
Решение Олисе, интерес к Головину из РПЛ, финал саги по Воробьёву. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android