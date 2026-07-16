«Бешикташ» добавил Бителло в список трансферных целей клуба — Kartal Record

Турецкий «Бешикташ» заинтересован в трансфере полузащитника московского «Динамо» Бителло. Об этом сообщает журналист издания Kartal Record Эрсин Албайрак в соцсети X. По данным источника, стамбульский клуб добавил бразильца в список целей на трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что Бителло в летнее трансферное окно может вернуться на родину. Интерес к 26-летнему атакующему игроку приписывали бразильским «Гремио» и «Палмейрасу».

Бителло выступает в Российской Премьер-Лиге с сентября 2023 года. В минувшем сезоне на счету полузащитника шесть забитых мячей и 11 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах.