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«Бешикташ» добавил Бителло в список трансферных целей клуба — Kartal Record

«Бешикташ» добавил Бителло в список трансферных целей клуба — Kartal Record
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Турецкий «Бешикташ» заинтересован в трансфере полузащитника московского «Динамо» Бителло. Об этом сообщает журналист издания Kartal Record Эрсин Албайрак в соцсети X. По данным источника, стамбульский клуб добавил бразильца в список целей на трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что Бителло в летнее трансферное окно может вернуться на родину. Интерес к 26-летнему атакующему игроку приписывали бразильским «Гремио» и «Палмейрасу».

Бителло выступает в Российской Премьер-Лиге с сентября 2023 года. В минувшем сезоне на счету полузащитника шесть забитых мячей и 11 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах.

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