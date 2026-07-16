«Барселоне» предложили подписать чемпиона Европы Лапорта — COPE

«Барселоне» предложили подписать центрального защитника «Атлетика» из Бильбао, чемпиона Европы — 2024 Эмерика Лапорта. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на COPE.

По информации источника, отношения между «Барселоной» и «Атлетиком» являются напряжёнными после попытки сине-гранатовых приобрести нападающего красно-белых Нико Уильямса летом 2024 года. Если каталонский клуб попробует подписать Лапорта, то «никакого сотрудничества не будет».

В минувшем сезоне Лапорт принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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