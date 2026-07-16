15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

14-летний Карим Мендиканов из Казахстана подписал контракт с «Барселоной»

14-летний Карим Мендиканов из Казахстана подписал контракт с «Барселоной»
Комментарии

Испанская «Барселона» подписала контракт с 14-летним футболистом юниорской сборной Казахстана Каримом Мендикановым. Об этом сообщил сам футболист. Он будет выступать за молодёжные команды каталонского клуба.

«Очень горжусь тем, что подписал контракт с клубом всей моей жизни», — написал Мендиканов на своей странице в социальной сети, прикрепив фотографию из офиса «Барселоны».

Ранее Мендиканов выступал за юношескую команду «Сан-Кугат» из Каталонии. Также на счету юного футболиста один матч в составе юниорской сборной Казахстана до 16 лет. Мендиканов родился 10 ноября 2011 года в городе Уральске Казахстан.

Материалы по теме
Решение Олисе, интерес к Головину из РПЛ, финал саги по Воробьёву. Трансферы и слухи дня
Решение Олисе, интерес к Головину из РПЛ, финал саги по Воробьёву. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android