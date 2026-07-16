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Председатель судейского комитета РФС назвал лучшего арбитра РПЛ прошлого сезона

Председатель судейского комитета РФС назвал лучшего арбитра РПЛ прошлого сезона
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев ответил на вопрос, кого он считает лучшим арбитром в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Многие сошлись во мнении, что лучший арбитр прошлого сезона — молодой Инал Танашев. Как считаете вы?
— У нас на эту тему есть рейтинг, он всё и показал, лучшим стал Кирилл Левников. Безусловно, Инал обслуживал очень большое количество матчей на высоком уровне, но рейтинг учитывает медийный интерес матча и его сложность. У Кирилла таких обслуженных матчей на хорошем и отличном уровне оказалось больше.

При этом я понимаю, что Инал — свежее лицо в нашем судействе, классный парень, с кем люди хотят себя ассоциировать, что очень редко бывает применимо к арбитрам. Однако мы должны быть справедливы, у него в копилочке баллов набралось чуть меньше, чем у Кирилла.

При этом история Танашева в прошедшем сезоне — нечто небывалое. В российском судействе это точно самый сказочный случай развития карьеры. Теперь у него очень большая ответственность, чтобы 20 или больше лет карьеры впереди были плюс-минус такие же. Будем надеяться, что так и получится. К тому же у него же тоже растут конкуренты, которые пока развиваются не столь впечатляюще, но тоже могут бежать с ним в одни ноги в будущем, — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

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