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Игроки сборной Англии шокированы решениями Тухеля в матче с Аргентиной — The Telegraph

Игроки сборной Англии шокированы решениями Тухеля в матче с Аргентиной — The Telegraph
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Некоторые футболисты сборной Англии были удивлены решением главного тренера Томаса Тухеля отойти в оборону и не атаковать ворота сборной Аргентины после того, как «три льва» вышли вперёд на 55-й минуте матча полуфинала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает The Telegraph.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

По информации источника, игроки сборной Англии убеждены, что они должны были побеждать Аргентину, которая могла бы пропустить второй мяч в результате контратак «трёх львов», если бы в их составе на поле было больше быстрых футболистов. Однако с 72-й по 82-ю минуту Тухель выпустил трёх защитников.

В матче за третье место сборная Англии встретится с Францией. Игра состоится 19 июля и пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами. Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00.

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