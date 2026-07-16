Игроки сборной Англии шокированы решениями Тухеля в матче с Аргентиной — The Telegraph

Некоторые футболисты сборной Англии были удивлены решением главного тренера Томаса Тухеля отойти в оборону и не атаковать ворота сборной Аргентины после того, как «три льва» вышли вперёд на 55-й минуте матча полуфинала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, игроки сборной Англии убеждены, что они должны были побеждать Аргентину, которая могла бы пропустить второй мяч в результате контратак «трёх львов», если бы в их составе на поле было больше быстрых футболистов. Однако с 72-й по 82-ю минуту Тухель выпустил трёх защитников.

В матче за третье место сборная Англии встретится с Францией. Игра состоится 19 июля и пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами. Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00.

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