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Энтони Гордон: чемпионат мира в любом случае выиграет тот, кто страстно любит «Барселону»

Энтони Гордон: чемпионат мира в любом случае выиграет тот, кто страстно любит «Барселону»
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Нападающий сборной Англии и «Барселоны» Энтони Гордон прокомментировал предстоящий финал ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Аргентины и Испании. В состав испанской команды входят восемь игроков каталонского клуба; капитаном аргентинцев является Лионель Месси, который провёл в системе «Барселоны» 21 год.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я много лет наблюдал за тем, как Лео Месси создаёт игру «Барселоны», и сегодня убедился, что он даже лучше, чем я думал. Я разочарован тем, что мы выбыли, но знаю, что чемпионат мира в любом случае выиграет тот, кто страстно любит «Барселону»», – приводит слова Гордона испанский журналист Микель Бласкес на своей странице в социальной сети.

В 1/2 финала англичане уступили сборной Аргентины со счётом 1:2; в матче за третье место они сыграют с командой Франции. Энтони Гордон присоединился к «Барселоне» в мае 2026 года, его контракт рассчитан до 2031 года.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 годаКалендарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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