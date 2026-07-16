Гвардиола: кто выиграет ЧМ? У Аргентины есть Месси — человек, меняющий всё

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» и «Барселоны» Хосеп Гвардиола ответил, какая сборная выиграет чемпионат мира 2026 года.

«Спрашиваете меня сейчас? Действующим чемпионом мира является Аргентина, и пребывание Месси в отличной форме даёт им огромное преимущество, потому что этот человек меняет всё», — приводит слова Гвардиолы журналист Пабло Жиральт на странице в социальной сети X.

В финале мирового первенства сборная Аргентины сыграет с Испанией. Матч состоится в воскресенье, 19 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

На текущий момент Месси отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами в семи встречах чемпионата мира.

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