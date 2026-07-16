15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола: кто выиграет ЧМ? У Аргентины есть Месси — человек, меняющий всё

Гвардиола: кто выиграет ЧМ? У Аргентины есть Месси — человек, меняющий всё
Комментарии

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» и «Барселоны» Хосеп Гвардиола ответил, какая сборная выиграет чемпионат мира 2026 года.

«Спрашиваете меня сейчас? Действующим чемпионом мира является Аргентина, и пребывание Месси в отличной форме даёт им огромное преимущество, потому что этот человек меняет всё», — приводит слова Гвардиолы журналист Пабло Жиральт на странице в социальной сети X.

В финале мирового первенства сборная Аргентины сыграет с Испанией. Матч состоится в воскресенье, 19 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На текущий момент Месси отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами в семи встречах чемпионата мира.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Фото
Месси опубликовал два одинаковых поста после выхода Аргентины в финалы ЧМ-2022 и ЧМ-2026

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android