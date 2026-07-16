Дейви призвал отстранить от финала ЧМ аргентинцев, позировавших с баннером про Фолкленды

Глава Либерально-демократической партии Великобритании Эд Дейви написал письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино с призывом отстранить от участия в финале чемпионата мира — 2026 аргентинских игроков, позировавших с баннером: «Мальвинские острова — аргентинские» после победы над Англией (2:1) в 1/2 финала ЧМ-2026.

«Я пишу вам от имени Либерально-демократической партии, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность в связи с недопустимой политической демонстрацией, устроенной членами мужской национальной команды Аргентины по футболу 15 июля 2026 года. После полуфинального матча с Англией на стадионе в Атланте несколько аргентинских игроков развернули баннер и сфотографировались с ним, заявляя, что Фолклендские острова являются аргентинскими.

Фолклендские острова являются британскими, и их суверенитет не подлежит сомнению, он основан на демократическом самоопределении их народа. Возрождая это необоснованное территориальное требование на мировой спортивной арене, эти игроки нанесли прямое оскорбление жителям островов. Эта демонстрация является глубоко болезненным оскорблением памяти британских ветеранов и фолклендцев, отдавших свои жизни, защищая свободу и суверенитет Фолклендов в 1982 году, а также семей, которые они оставили после себя.

Такое поведение напрямую нарушает основные принципы политической нейтральности, которые ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций обязаны защищать. В частности, это действие противоречит собственному Кодексу поведения на стадионах ФИФА для чемпионата мира 2026 года, который строго запрещает:

«Любые материалы, включая, но не ограничиваясь, баннеры, флаги, листовки, одежду и другие атрибуты, которые носят политический, оскорбительный и/или дискриминационный характер, содержат слова, символы или любые другие признаки, направленные на дискриминацию по признаку страны, частного лица или группы по расовому, цвету кожи, этническому, национальному или социальному происхождению, [...] или по любым другим основаниям».

В подобных обстоятельствах существуют прямые и чёткие прецеденты для быстрых и решительных действий. В августе 2024 года УЕФА дисквалифицировал на один матч игроков сборной Испании Родриго Эрнандеса Касканте (Родри) и Альваро Морату за то, что они выкрикивали лозунг «Гибралтар — испанский» во время празднования победы на турнире. УЕФА справедливо постановил, что перенос территориальных и политических споров на спортивную арену нарушает основные принципы достойного поведения, наносит ущерб репутации футбола и является проявлением, не связанным со спортом.

ФИФА должна требовать от своих участников соблюдения тех же этических стандартов. От имени британских футбольных болельщиков, жителей Фолклендских островов и наших ветеранов я призываю Дисциплинарный комитет ФИФА принять незамедлительные меры до финала чемпионата мира, который состоится в воскресенье, 19 июля 2026 года. Игроки, которые активно держали, позировали с этим политическим баннером и продвигали его, должны получить немедленную дисквалификацию на один матч, что лишит их возможности участвовать в финале.

ФИФА взяла на себя серьёзные обязательства в области мира после того, как присудила Дональду Трампу первую Премию мира ФИФА, и сейчас у вас есть возможность это продемонстрировать.

Футбол — это игра, призванная объединять мир. Позволение игрокам использовать глобальную платформу ФИФА для продвижения агрессивных и шовинистических территориальных претензий полностью подрывает целостность спорта. Мы ожидаем, что ФИФА оперативно примет меры для защиты собственных регламентов и обеспечит сохранение целостности финала чемпионата мира.

С уважением,

Сэр Эд Дейви, депутат парламента, лидер Либерально-демократической партии», — написал Дейви в письме Инфантино.