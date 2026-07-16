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Лионель Месси в 39 лет повторил личный рекорд по количеству обводок в матче ЧМ

Лионель Месси в 39 лет повторил личный рекорд по количеству обводок в матче ЧМ
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси совершил девять обводок во встрече 1/2 финала чемпионата мира по футбола 2026 года с Англией (2:1). Таким образом, в 39 лет форвард повторил личный рекорд по этому показателю в матчах ЧМ. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

Также девять обводок Месси делал в матче с Исландией (1:1) на ЧМ-2018 в России и во встрече с Германией (0:4) на турнире 2010 года.

В финальном матче мирового первенства сборная Аргентины встретится с командой Испании.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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