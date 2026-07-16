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Ямаль и Порро пропустили тренировку сборной Испании из-за дискомфорта — Marca

Ямаль и Порро пропустили тренировку сборной Испании из-за дискомфорта — Marca
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Футболисты сборной Испании Ламин Ямаль и Педро Порро не тренировались в общей группе по причине дискомфорта. Игроки занимались индивидуально, у Ямаля была специальная повязка на левом бедре. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, отсутствие Ямаля и Порро в общей группе является мерой предосторожности. Оба футболиста с высокой долей вероятности сыграют в финале чемпионата мира 2026 года (19 июля).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ямаль стал испытывать боль после того, как по нему ударил защитник сборной Франции Люка Динь в полуфинале мирового первенства, после чего в ворота «трёхцветных» был назначен пенальти. Проблемы Порро связаны с мышечной усталостью.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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