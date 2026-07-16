Защитник Франции Тео Эрнандес: спасибо всем за поддержку, доверие и страстную любовь

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес обратился к болельщикам после того, как его национальная команда проиграла Испании в полуфинале чемпионата мира – 2026 (0:2).

«Трудно подобрать слова после такого разочарования. Мы хотели пройти этот путь до конца и подарить повод для гордости всей стране, но всё сложилось не так, как мы надеялись. Спасибо всем французам за вашу поддержку, доверие и страстную любовь на протяжении всего этого пути. Вы всегда были с нами — и в радостные, и в самые трудные моменты», – написал Эрнандес на своей странице в социальных сетях.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В матче за 3-е место французы сыграют со сборной Англии.