15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник Франции Тео Эрнандес: спасибо всем за поддержку, доверие и страстную любовь

Защитник Франции Тео Эрнандес: спасибо всем за поддержку, доверие и страстную любовь
Комментарии

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес обратился к болельщикам после того, как его национальная команда проиграла Испании в полуфинале чемпионата мира – 2026 (0:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Трудно подобрать слова после такого разочарования. Мы хотели пройти этот путь до конца и подарить повод для гордости всей стране, но всё сложилось не так, как мы надеялись. Спасибо всем французам за вашу поддержку, доверие и страстную любовь на протяжении всего этого пути. Вы всегда были с нами — и в радостные, и в самые трудные моменты», – написал Эрнандес на своей странице в социальных сетях.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В матче за 3-е место французы сыграют со сборной Англии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Франция — Англия. Прогноз на матч за третье место ЧМ-2026
Франция — Англия. Прогноз на матч за третье место ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android