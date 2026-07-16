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«Сейчас мне немного сложно». Возинья рассказал, как изменилась его жизнь после ЧМ-2026

«Сейчас мне немного сложно». Возинья рассказал, как изменилась его жизнь после ЧМ-2026
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Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья высказался о выступлении своей национальной команды на чемпионате мира по футболу 2026 года, а также рассказал, как изменилась его жизнь после этого турнира. Африканская команда вместе с 40-летним вратарём дошла до 1/16 финала ЧМ-2026, где уступила Аргентина со счётом 2:3.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

«Я очень счастлив и благодарен тому, что произошло в моей жизни. Конечно, такого нельзя ожидать, но это было безумно, невероятно, что нельзя передать словами.

Сейчас мне немного сложно, потому что я привык быть неизвестным, однако я люблю общаться с людьми. В Кабо-Верде мы любим принимать гостей, мы, например, готовим на улице и можем есть на пороге, но теперь я так сделать не могу. Однако в конечном счёте я очень счастлив, потому что раньше мы говорили: «Мы с Кабо-Верде». И когда ты говоришь это где угодно в мире, люди спрашивают: «Где это?» А теперь нам не нужно этого делать. Думаю, это лучшее, что могло случиться», — приводит слова Возиньи аккаунт CBS Mornings в социальной сети X.

На ЧМ-2026 Возинья отыграл «на ноль» во встречах с Испанией (0:0) и Саудовской Аравией (0:0).

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.

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