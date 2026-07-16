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Возинья: хочу найти клуб, который увидит во мне футболиста, а не маркетинговый инструмент

Возинья: хочу найти клуб, который увидит во мне футболиста, а не маркетинговый инструмент
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Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья высказался о своём будущем после чемпионата мира — 2026, а также рассказал, с какими проблемами сталкиваются футболисты в его стране.

«С самого детства у меня была мечта – стать профессиональным игроком. Однако в нашей стране шансы на то, чтобы осуществить это, крайне малы. У нас, африканцев, проблемы с визами, несмотря на то что у нас много талантливых людей, в Кабо-Верде тебя никто не видит.

У нас нет инфраструктуры, подходящих условий. Да, у нас много талантов в стране, но, как и в прошлом, без возможности поехать в Европу. Туда, где большие клубы, где ты можешь развиваться.

Будущее? Хочу отыграть минимум год-два. Посмотрим, как будет чувствовать себя тело, потому что никто не знает, что будет завтра. Однако я хочу играть, надеюсь, найду команду, которая увидит во мне футболиста, а не маркетинговый инструмент», — сказал Возинья в интервью CBS Mornings.

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