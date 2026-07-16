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Ахмат — Аджман, результат матча 16 июля 2026, счет 1:0, товарищеская игра 2026

«Ахмат» минимально обыграл «Аджман» из ОАЭ в контрольном матче
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Завершился товарищеский матч между грозненским «Ахматом» и «Аджманом» из ОАЭ. Встреча прошла в закрытом формате, без прямой трансляции и болельщиков. Матч закончился победой команды Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
16 июля 2026, четверг. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Не начался
Аджман
Аджман, ОАЭ
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Единственный гол в матче забил Эральд Максути. 22-летний албанский нападающий российской команды отличился в первом тайме на 27-й минуте.

По результатам минувшего сезона-2025/2026 грозненцы заняли девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 37 очков.

В 1-м туре сезона-2026/2027 чемпионата России «Ахмат» встретится с московским «Локомотивом» 26 июля в Москве.

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