«Ахмат» минимально обыграл «Аджман» из ОАЭ в контрольном матче

Завершился товарищеский матч между грозненским «Ахматом» и «Аджманом» из ОАЭ. Встреча прошла в закрытом формате, без прямой трансляции и болельщиков. Матч закончился победой команды Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Эральд Максути. 22-летний албанский нападающий российской команды отличился в первом тайме на 27-й минуте.

По результатам минувшего сезона-2025/2026 грозненцы заняли девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 37 очков.

В 1-м туре сезона-2026/2027 чемпионата России «Ахмат» встретится с московским «Локомотивом» 26 июля в Москве.