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Правительство Фолклендских островов сделало заявление в связи с баннером Аргентины

Правительство Фолклендских островов сделало заявление в связи с баннером Аргентины
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Представитель правительства Фолклендских островов на своей странице в социальной сети X опубликовал заявление в связи с тем, что футболисты сборной Аргентины вынесли на поле плакат с надписью «Мальвинские острова — аргентинские» после матча с Англией (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Правительство Фолклендских островов разочаровано — хотя, к сожалению, не удивлено — тем, что аргентинская футбольная команда решила опорочить результат вчерашнего полуфинала чемпионата мира по футболу — игры, в которой Фолклендские острова ни в коем случае не участвовали.

Тем не менее ни для кого не секрет, что жители островов стали жертвами агрессивного вторжения в 1982 году, которое травмировало многих. Поэтому баннер, вывешенный Аргентиной вчера вечером, был особенно бестактным для многих жителей Фолклендских островов.

Правительство Фолклендских островов заявляет о своём нежелании видеть политику в спорте. Мы также не хотим, чтобы острова и их жители использовались в качестве политического инструмента в каждом разговоре об Англии и Аргентине. Мы приветствуем поддерживающее заявление правительства Великобритании, сделанное сегодня утром.

Как подчеркнул министр бизнеса и торговли Питер Кайл, одним из центральных принципов чемпионата мира является отделение политики от футбола. Мы надеемся, что ФИФА выполнит своё обещание не допускать политику в спорт и будет наказывать за любое подобное поведение в соответствии со своими собственными правилами», — написано в сообщении.

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