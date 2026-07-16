«Просто назови место». Эрлинг Холанд принял приглашение Тома Холланда на ужин

Форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд принял приглашение актёра, звезды франшизы «Человек‑паук», Тома Холанда провести совместный ужин. Ранее британец рассказал в интервью, что написал футболисту личное сообщение с приглашением, но не получил ответ.

«Приглашение на ужин принято. Немного с опозданием. Просто назови место», — написал Холанд в соцсети, отметив аккаунт Холланда.

Летом 2026 года Эрлинг Холанд принимал участие в чемпионате мира, на котором дошёл со сборной Норвегии до четвертьфинала. Всего на его счету семь забитых мячей и одна результативная передача в пяти матчах ЧМ-2026.