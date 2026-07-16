Шакира восхитилась выступлением Месси на ЧМ-2026

Латиноамериканская певица Шакира восхитилась выступлением нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси после матча 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Англией. Форвард отдал две результативные передачи и принёс своей команде победу со счётом 2:1.

«То, что делает Месси, просто невероятно! Это показывает ценности человека, который глубоко предан своему делу и дисциплинирован, бросает вызов времени и всем трудностям. Доказывая, что личность не определяется возрастом или тем, что говорят другие. И я знаю, что наличие рядом с ним такой женщины, как Антонела Рокуццо, дает ему силы и вдохновение доказать это», — написала Шакира в своём аккаунте в социальных сетях.

В финальном матче мирового первенства сборная Аргентины встретится с командой Испании.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является команда Аргентины.