«Он что, считает нас глупыми?» Иан Райт — о Тухеле после поражения Англии в 1/2 финала ЧМ

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт раскритиковал решения главного тренера национальной команды Томаса Тухеля в полуфинале ЧМ-2026 с Аргентиной (1:2), а также его слова о том, что он «ни о чём не жалеет».

«Сколько раз мы коснулись мяча в чужой штрафной? Семь. Если ты показываешь свою лучшую игру, но мяч оказывается в штрафной соперника всего семь раз, это значит, что ты не создаёшь ему реальных проблем. Так к чему эти слова? Он что, считает нас глупыми?» – приводит слова Райта Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В матче за третье место сборная Англии сыграет с командой Франции. По информации Daily Mail, Тухель сохранит пост главного тренера национальной команды.