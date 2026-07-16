«Он что, считает нас глупыми?» Иан Райт — о Тухеле после поражения Англии в 1/2 финала ЧМ
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Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт раскритиковал решения главного тренера национальной команды Томаса Тухеля в полуфинале ЧМ-2026 с Аргентиной (1:2), а также его слова о том, что он «ни о чём не жалеет».
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55' 1:1 Фернандес – 85' 1:2 Мартинес – 90+2'
«Сколько раз мы коснулись мяча в чужой штрафной? Семь. Если ты показываешь свою лучшую игру, но мяч оказывается в штрафной соперника всего семь раз, это значит, что ты не создаёшь ему реальных проблем. Так к чему эти слова? Он что, считает нас глупыми?» – приводит слова Райта Mundo Deportivo.
ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В матче за третье место сборная Англии сыграет с командой Франции. По информации Daily Mail, Тухель сохранит пост главного тренера национальной команды.
ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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