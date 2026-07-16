Видео: Швайнштайгер вместе с фанатами Аргентины отпраздновал их выход в финал ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной Германии, чемпион мира — 2014 Бастин Швайнштайгер попрыгал с фанатами сборной Аргентины, празднуя её выход в финал чемпионата мира 2026 года. На стадии полуфинала соревнования «альбиселесте» обыграла английскую национальную команду со счётом 2:1.

В финале мирового первенства 2014 года сборная Германии со Швайнштайгером победила Аргентину со счётом 1:0.

В финале чемпионата мира – 2026 сборная Аргентины сыграет с Испанией. Матч состоится в воскресенье, 19 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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