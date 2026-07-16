15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видео: Швайнштайгер вместе с фанатами Аргентины отпраздновал их выход в финал ЧМ-2026

Видео: Швайнштайгер вместе с фанатами Аргентины отпраздновал их выход в финал ЧМ-2026
Комментарии

Бывший полузащитник сборной Германии, чемпион мира — 2014 Бастин Швайнштайгер попрыгал с фанатами сборной Аргентины, празднуя её выход в финал чемпионата мира 2026 года. На стадии полуфинала соревнования «альбиселесте» обыграла английскую национальную команду со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

В финале мирового первенства 2014 года сборная Германии со Швайнштайгером победила Аргентину со счётом 1:0.

В финале чемпионата мира – 2026 сборная Аргентины сыграет с Испанией. Матч состоится в воскресенье, 19 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Дисциплинарный комитет ФИФА рассмотрит инцидент с баннером Аргентины после ЧМ

Невероятные стадионы ЧМ-2026:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android