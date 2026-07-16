Аршавин одним словом отреагировал на игру Месси в полуфинале ЧМ с Англией

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в своём аккаунте в социальной сети отреагировал на игру нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в матче с Англией (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

Фото: Из личного архива Андрея Аршавина

«GOAT (аббревиатура от выражения Greatest Of All Time — «величайший всех времён». — Прим. «Чемпионата»)», — прокомментировал Аршавин видео.

39-летний Месси отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами в семи матчах чемпионата мира 2026 года.

В финале мирового первенства сборная Аргентины сыграет с Испанией. Матч состоится в воскресенье, 19 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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