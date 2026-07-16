15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин одним словом отреагировал на игру Месси в полуфинале ЧМ с Англией

Аршавин одним словом отреагировал на игру Месси в полуфинале ЧМ с Англией
Комментарии

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в своём аккаунте в социальной сети отреагировал на игру нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в матче с Англией (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

Фото: Из личного архива Андрея Аршавина

«GOAT (аббревиатура от выражения Greatest Of All Time — «величайший всех времён». — Прим. «Чемпионата»)», — прокомментировал Аршавин видео.

39-летний Месси отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами в семи матчах чемпионата мира 2026 года.

В финале мирового первенства сборная Аргентины сыграет с Испанией. Матч состоится в воскресенье, 19 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Шакира восхитилась выступлением Месси на ЧМ-2026

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android