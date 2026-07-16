Дисциплинарный комитет ФИФА рассмотрит инцидент с баннером Аргентины после ЧМ

Изучение дела футболистов сборной Аргентины, вывесивших баннер: «Мальвинские острова — аргентинские» после победы над Англией (2:1) в 1/2 финала чемпионата мира — 2026, вероятно, состоится после завершения турнира.

«В соответствии со стандартной процедурой независимый дисциплинарный комитет ФИФА рассматривает отчёты о матчах и принимает во внимание соответствующие обстоятельства, прежде чем вынести решение о возможных мерах в соответствии с Дисциплинарным кодексом ФИФА», — приводит слова представителей дисциплинарного комитета ФИФА издание L'Équipe.

Лозунг, размещённый на баннере, отсылает к спору о Фолклендских островах между Аргентиной и Великобританией, что придаёт ему политический характер, запрещённый уставом ФИФА.