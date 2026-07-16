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Матс Хуммельс предложил новый клуб для Лионеля Месси

Матс Хуммельс предложил новый клуб для Лионеля Месси
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Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Матс Хуммельс высказался о нападающем и капитане сборной Аргентины Лионеле Месси после матча 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Англией (2:1) и предложил новый клуб для форварда. На данный момент аргентинец выступает за «Интер Майами».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Он просто лучший футболист, которого я когда-либо видел. С его мастерством он, вероятно, до сих пор мог бы играть в моём родном клубе «ТСВ Вальтрудеринг», — приводит слова Хуммельса Munchner Merkur.

«ТСВ Вальтрудеринг» — любительский немецкий клуб, выступающий в региональной лиге Баварии.

В финальном игре мирового первенства сборная Аргентины встретится с командой Испании.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является команда Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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