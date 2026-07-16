«Рад встретиться с тобой». Аршавин выложил фото с чемпионом мира Фабрегасом

Бывший футболист сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин в своём аккаунте в социальной сети опубликовал совместную фотографию с экс-полузащитником сборной Испании, «канониров» и чемпионом мира — 2010 Сеском Фабрегасом.
Фото: Из личного архива Андрея Аршавина
«Рад встретиться с тобой», — прокомментировал фотографию Аршавин.
Аршавин и Фабрегас вместе играли за «Арсенал» с 2009 по 2011 год. На текущий момент российский экс-футболист является заместителем председателя правления по спортивному развитию в «Зените». Фабрегас занимает должность главного тренера «Комо». По итогам минувшего сезона испанский тренер вывел команду в Лигу чемпионов.
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