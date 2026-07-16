«Мне никогда не хотелось победить так сильно». Гордон – после поражения от Аргентины на ЧМ

Нападающий сборной Англии Энтони Гордон опубликовал пост после проигрыша национальной команды в полуфинале ЧМ-2026. Футболист стал автором единственного гола англичан во встрече с Аргентиной, обыгравшей их со счётом 2:1.

«Я по-настоящему опустошён. Я искренне верил, что после стольких лет ожидания пришло наше время побеждать, но этому не суждено было случиться, и эта боль останется с нами надолго. Мне никогда не хотелось победить так сильно – не только ради трофея, но ради всего, что мы создали как команда, и ради того, что это значило бы для Англии. Я наслаждался каждой минутой, представляя страну на чемпионате мира и создавая воспоминания, которые останутся с нами надолго.

Спасибо всем, кто поддерживал нас на этом пути – и здесь, в США, и дома; было так приятно видеть ваше единение и радость. Наш час ещё настанет», – написал Гордон на своей странице в социальных сетях.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В матче за 3-е место сборная Англии сыграет с командой Франции.