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«Мне никогда не хотелось победить так сильно». Гордон – после поражения от Аргентины на ЧМ

«Мне никогда не хотелось победить так сильно». Гордон – после поражения от Аргентины на ЧМ
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Нападающий сборной Англии Энтони Гордон опубликовал пост после проигрыша национальной команды в полуфинале ЧМ-2026. Футболист стал автором единственного гола англичан во встрече с Аргентиной, обыгравшей их со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Я по-настоящему опустошён. Я искренне верил, что после стольких лет ожидания пришло наше время побеждать, но этому не суждено было случиться, и эта боль останется с нами надолго. Мне никогда не хотелось победить так сильно – не только ради трофея, но ради всего, что мы создали как команда, и ради того, что это значило бы для Англии. Я наслаждался каждой минутой, представляя страну на чемпионате мира и создавая воспоминания, которые останутся с нами надолго.

Спасибо всем, кто поддерживал нас на этом пути – и здесь, в США, и дома; было так приятно видеть ваше единение и радость. Наш час ещё настанет», – написал Гордон на своей странице в социальных сетях.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В матче за 3-е место сборная Англии сыграет с командой Франции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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