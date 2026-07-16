«Я всегда буду ему благодарен». Месси высказался о Роналдиньо

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался об экс-одноклубнике Роналдиньо, вспомнив дебютное взятие ворот за «Барселону» в матче с «Альбасете». Бразилец отдал передачу на гол аргентинскому форварду. Футболисты вместе выступали за каталонский клуб с 2004 по 2008 год.

«То, как он относился ко мне с первого дня, значительно облегчило мне жизнь, расслабило, позволило наслаждаться игрой. Я всегда буду ему благодарен, испытываю к Роналдиньо особую привязанность.

Было невероятно дебютировать, забить первый мяч. Вероятно, он сделал всё возможное, чтобы я забил тем вечером. Зная его, это вполне может быть», — приводит слова Месси аккаунт Netflix Sports в социальной сети X.