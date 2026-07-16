15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Университатя — Динамо Киев, результат матча 16 июля 2026, счет 0:0, 2:4, 1-й квалификационный раунд Лиги Европы 2025/2026

«Динамо» Киев в серии пенальти переиграло «Университатю» в квалификации Лиги Европы
Комментарии

Завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027 между румынской «Университатей» и украинским «Динамо». Команды играли на стадионе «Клуж-Арена» (Клуж-Напока, Румыния). Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью, а в серии пенальти точнее оказались игроки украинского клуба — 4:2.

Лига Европы . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
16 июля 2026, четверг. 20:30 МСК
Университатя
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
0 : 0
2 : 4
Динамо К
Киев, Украина

Команды не смогли поразить ворота друг друга в течение 120 минут игры. Решающий удар в серии пенальти реализовал полузащитник Джастин Лонвейк.

Первый матч между командами состоялся неделю назад, 9 июля, и завершился безголевой ничьей (0:0). В общий этап второго по значимости еврокубкового турнира выйдут команды, одержавшие победы в четвёртом квалификационном раунде.

Календарь квалификации Лиги Европы сезона-2026/2027
Турнирная таблица квалификации Лиги Европы сезона-2026/2027
Материалы по теме
Европа не пускает российских спортсменов на турниры. Масштаб проблемы видно на карте
Фото
Европа не пускает российских спортсменов на турниры. Масштаб проблемы видно на карте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android