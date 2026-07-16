«Динамо» Киев в серии пенальти переиграло «Университатю» в квалификации Лиги Европы

Завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027 между румынской «Университатей» и украинским «Динамо». Команды играли на стадионе «Клуж-Арена» (Клуж-Напока, Румыния). Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью, а в серии пенальти точнее оказались игроки украинского клуба — 4:2.

Команды не смогли поразить ворота друг друга в течение 120 минут игры. Решающий удар в серии пенальти реализовал полузащитник Джастин Лонвейк.

Первый матч между командами состоялся неделю назад, 9 июля, и завершился безголевой ничьей (0:0). В общий этап второго по значимости еврокубкового турнира выйдут команды, одержавшие победы в четвёртом квалификационном раунде.