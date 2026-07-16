Скоулз назвал футболиста, который мог бы помочь Англии в матче с Аргентиной

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз подверг критике главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля за выбор состава на встречу полуфинала чемпионата мира 2026 года с Англией (1:2).

«Он [Томас Тухель] использовал игроков, которые на самом деле не контролируют ход матчей. Футболисты, способные контролировать игры, не находились на футбольном поле. Кобби Майну блестяще справлялся с этим в «Манчестер Юнайтед», — сказал Скоулз на подкасте The Good, The Bad & The Football.

В матче за третье место сборная Англии встретится с Францией. Игра состоится 19 июля и пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами. Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00.

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