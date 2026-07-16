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Линекер: это, конечно, шутка, но не является ли Тухель немецким шпионом в сборной Англии?

Линекер: это, конечно, шутка, но не является ли Тухель немецким шпионом в сборной Англии?
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Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер высказался о главном тренере «трёх львов» Томасе Тухеле после поражения национальной команды в полуфинале чемпионата мира 2026 года с Аргентиной (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Это, конечно, всего лишь шутка, но мне интересно, не является ли Томас Тухель немецким шпионом. Думаю, что, поскольку сейчас у Германии дела идут не очень хорошо, она могла внедрить кого-то.

После матча с Хорватией он сказал: «Если мы проиграем, то проиграем, потому что играем в агрессивный, атакующий футбол». А потом сделал прямо противоположное, не так ли?» — приводит слова Линекера Bild со ссылкой на подкаст The Rest is Football.

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