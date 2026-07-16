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Лионель Месси занимает второе место на ЧМ-2026 по числу выигранных единоборств — Squawka

Лионель Месси занимает второе место на ЧМ-2026 по числу выигранных единоборств — Squawka
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси занимает второе место на чемпионате мира 2026 года по числу выигранных единоборств. Об этом сообщает статистический портал Squawka. В среду, 15 июля, аргентинцы одержали победу над Англией (2:1) и вышли в финал ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

По данным источника, на счету 39-летнего аргентинца 52 выигранные дуэли. Больше только у полузащитника сборной Англии Эллиота Андерсона (55). Третье место в рейтинге занимает защитник сборной Парагвая и московского «Динамо» Хуан Касерес.

Лучшие футболисты ЧМ-2026 по числу выигранных единоборств:

1. Эллиот Андерсон (Англия) — 55.
2. Лионель Месси (Аргентина) — 52.
3. Хуан Касерес (Парагвай) — 45.
4. Джуд Беллингем (Англия) — 44.
5-6. Майкл Олисе (Франция) — 42.
5-6. Ашраф Хакими (Марокко) — 42.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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