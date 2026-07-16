Президент «Атлетико»: глава «Барселоны» уже знает, где будет играть Альварес

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо ответил на вопрос о будущем нападающего Хулиана Альвареса, который ранее публично попросил «матрасников» о трансфере. Сообщалось, что интерес к аргентинцу проявляет «Барселона», президентом которой является Жоан Лапорта.

«Он игрок мадридского «Атлетико». Или вы ещё не слышали? Жоан Лапорта — мой хороший друг, он отличный президент, и он прекрасно знает, как и все вы, где Хулиан Альварес будет играть в следующем году.

Нужно ли Альваресу извиниться за своё заявление? Все мы совершаем ошибки в этой жизни, многое можно простить. Я повторюсь, Хулиан Альварес — игрок «Атлетико» Мадрид, и он останется игроком «Атлетико» Мадрид», — приводит слова Сересо COPE.

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