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«Только мы пытались играть в футбол». Лисандро Мартинес — о полуфинале ЧМ с Англией

«Только мы пытались играть в футбол». Лисандро Мартинес — о полуфинале ЧМ с Англией
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Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес высказался о полуфинале ЧМ-2026, в котором его национальная команда обыграла Англию со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Мы стараемся достойно представлять нашу любимую Аргентину: сражаться до последней минуты и отдавать все силы ради этой футболки. Мы никогда её не подведём.

Мы подошли к игре, опираясь на качества, которые нас характеризуют. Аргентинцы умеют играть в футбол: забивать, когда нужно забить, и стойко переносить трудные моменты. Но с самой первой минуты мы владели мячом. Сегодня мы были на голову сильнее соперника; только мы пытались играть в футбол. Никто не уклонялся от борьбы. Мы победили заслуженно. Мы в хорошей форме перед финалом», – приводит слова Мартинеса Mundo Deportivo.

Финал чемпионата мира – 2026 состоится 19 июля в американском Ист-Ратерфорде. В нём аргентинцы, являющиеся действующими чемпионами турнира, сыграют со сборной Испании.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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