«Только мы пытались играть в футбол». Лисандро Мартинес — о полуфинале ЧМ с Англией

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес высказался о полуфинале ЧМ-2026, в котором его национальная команда обыграла Англию со счётом 2:1.

«Мы стараемся достойно представлять нашу любимую Аргентину: сражаться до последней минуты и отдавать все силы ради этой футболки. Мы никогда её не подведём.

Мы подошли к игре, опираясь на качества, которые нас характеризуют. Аргентинцы умеют играть в футбол: забивать, когда нужно забить, и стойко переносить трудные моменты. Но с самой первой минуты мы владели мячом. Сегодня мы были на голову сильнее соперника; только мы пытались играть в футбол. Никто не уклонялся от борьбы. Мы победили заслуженно. Мы в хорошей форме перед финалом», – приводит слова Мартинеса Mundo Deportivo.

Финал чемпионата мира – 2026 состоится 19 июля в американском Ист-Ратерфорде. В нём аргентинцы, являющиеся действующими чемпионами турнира, сыграют со сборной Испании.