«Мы хорошо ладили как на поле, так и вне его». Роналдиньо рассказал о дружбе с Месси

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо вспомнил переход экс-одноклубника Лионеля Месси в основную команду каталонского клуба, а также рассказал о дружбе с аргентинцем. Футболисты вместе выступали за сине-гранатовых с 2004 по 2008 год, дважды выиграв чемпионат, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов в сезоне-2005/2006.

«Месси уже тогда был талантлив, выделялся в молодёжной команде. Когда он перешёл в первую команду, наша дружба была искренней. Мы хорошо ладили как на поле, так и вне его», — приводит слова Роналдиньо аккаунт Netflix Sports в социальной сети X.

На чемпионате мира по футболу 2026 года 39-летний Месси вместе со сборной Аргентины вышел в финал турнира, где сыграет с командой Испании. Матч состоится в Ист-Ратерфорде, США, 19 июля.