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Дональд Трамп посетит финал чемпионата мира — 2026 между Испанией и Аргентиной

Дональд Трамп посетит финал чемпионата мира — 2026 между Испанией и Аргентиной
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Президент США Дональд Трамп будет присутствовать на финальном матче чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Встреча состоится в воскресенье, 19 июля, на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В пятницу президент отправится в Нью-Йорк, чтобы посетить прием ФИФА в Трамп-Тауэр, а затем в воскресенье посетит чемпионат мира по футболу, матч между Испанией и Аргентиной. Его присутствие станет кульминацией самого просматриваемого, самого безопасного и самого успешного чемпионата мира в истории Америки.

Это достойное завершение турнира, который продемонстрировал способность Америки принимать весь мир на высочайшем уровне», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Трамп будет вручать Кубок мира победителю турнира. В 1/2 финала сборная Испании переиграла Францию (2:0), а Аргентина одержала волевую победу над Англией (2:1).

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