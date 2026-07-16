«Ювентус» подписал контракт с защитником сборной Турции Зеки Челиком

«Ювентус» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником сборной Турции Зеки Челиком. Трудовое соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2029 года.

Последним клубом Челика до перехода в «Ювентус» была «Рома», за которую он выступал с лета 2022 года. Турецкий футболист покинул стан «волков» нынешним летом в связи с окончанием контракта. В минувшем сезоне Челик принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

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