Пресс-служба Кира Стармера отреагировала на баннер Аргентины про Фолкленды на ЧМ-2026

В пресс-службе бывшего премьер-министра Великобритании Кира Стармера отреагировали на баннер: «Мальвинские острова — аргентинские», с которым фотографировались футболисты сборной Аргентины после победы над Англией (2:1) в 1/2 финала чемпионата мира — 2026.

«Чемпионат мира, возможно, и не наш, но Фолклендские острова — наши. Премьер-министр желает обеим командам удачи в финале, особенно Испании», — приводит слова пресс-секретаря Стармера журналист Кристофер Хоуп в соцсети X.

Аргентина и Испания встретятся в финале чемпионата мира в воскресенье, 19 июля. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В 1/2 финала испанцы переиграли Францию (2:0).