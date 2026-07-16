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Пресс-служба Кира Стармера отреагировала на баннер Аргентины про Фолкленды на ЧМ-2026

Пресс-служба Кира Стармера отреагировала на баннер Аргентины про Фолкленды на ЧМ-2026
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В пресс-службе бывшего премьер-министра Великобритании Кира Стармера отреагировали на баннер: «Мальвинские острова — аргентинские», с которым фотографировались футболисты сборной Аргентины после победы над Англией (2:1) в 1/2 финала чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Чемпионат мира, возможно, и не наш, но Фолклендские острова — наши. Премьер-министр желает обеим командам удачи в финале, особенно Испании», — приводит слова пресс-секретаря Стармера журналист Кристофер Хоуп в соцсети X.

Аргентина и Испания встретятся в финале чемпионата мира в воскресенье, 19 июля. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В 1/2 финала испанцы переиграли Францию (2:0).

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