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Кейн обратился к болельщикам после поражения Англии в полуфинале ЧМ-2026

Кейн обратился к болельщикам после поражения Англии в полуфинале ЧМ-2026
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Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн на своей странице в соцсетях опубликовал сообщение после поражения команды в полуфинале чемпионата мира 2026 года с Аргентиной (1:2). «Три льва» вели в счёте к 85-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Сейчас нет слов, чтобы преодолеть это чувство пустоты. Мы были близки, очень близки к очередному финалу, но этого оказалось недостаточно. Мы отдали все силы за последние семь недель, и поражение – это тяжело!

Я знаю, ожидания высоки, и это справедливо, мы стучимся в дверь уже восемь лет, однако снова не хватило последнего кусочка пазла! Именно здесь нам нужно остановиться, осмыслить это и найти способ стать лучше. Я очень горжусь ребятами и тем, что команда показала на протяжении всего турнира – она преодолела несколько сложных игр и сложные условия.

Некоторые воспоминания останутся с нами, футболистами, и я уверен, с вами, болельщиками, надолго! Стремление к славе не всегда означает, что вы её получите. Нужно бороться за неё, падать, подниматься и идти дальше, и именно это мы и будем делать, другого пути нет, кроме как продолжать верить и двигаться вперёд.

Спасибо каждому болельщику, который приехал и поддержал нас на стадионах. Спасибо всем болельщикам на родине за веру в нас. Спасибо ребятам и персоналу за всё, что вы сделали. Как всегда, независимо от победы или поражения, мы учимся и двигаемся дальше!» — написал Кейн.

В матче за третье место сборная Англии встретится с Францией. Игра состоится 19 июля и пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами. Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00.

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