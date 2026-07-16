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«Спросите себя: насколько вы хороши?» Ибрагимович — о поражении Англии в 1/2 финала ЧМ

«Спросите себя: насколько вы хороши?» Ибрагимович — о поражении Англии в 1/2 финала ЧМ
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Экс-футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал выступление сборной Англии на чемпионате мира – 2026. В 1/2 финала турнира англичане уступили команде Аргентины со счётом 1:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Могу я спросить: сколько раз Англия одолела настоящую команду? Вчера они сыграли против такой на большом турнире. Победа в матче с Норвегией – при всём уважении к Норвегии – не победа над настоящей командой, но такой является Аргентина. Поэтому – да, Англия показала свой боевой дух, свой характер. Однако давайте будем честны, они не обыгрывали настоящую команду.

Вы можете начать говорить, когда вы сделали это, но я знаю английскую прессу: они любят сплетничать, любят пропаганду, любят раскручивать их, делать их великими. Вчерашний день стал проверкой реальности. В этой игре есть разные уровни, вот в чём дело. Посмотрите в зеркало и спросите себя: насколько вы хороши?» – приводит слова Ибрагимовича ESPN.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В матче за третье место сборная Англии сразится с Францией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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