Экс-игрок «Зенита» Алексей Сутормин стал футболистом «Факела»

«Факел» в телеграм-канале объявил о подписании годичного контракта с бывшим нападающим «Зенита» Алексеем Суторминым. Четырёхкратный чемпион России перешёл в воронежский клуб в качестве свободного агента.

Фото: Пресс-служба ФК «Факел»

Последней командой 32-летнего футболиста до перехода в «Факел» были «Крылья Советов», за которые он выступал с лета 2025 года.

Сутормин являлся футболистом «Зенита» с 2019 по 2025 год. За этот период нападающий принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

Материалы по теме Эксклюзив Агент Сутормина заявил, что игрок продолжит карьеру в РПЛ

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: