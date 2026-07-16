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Защитник сборной Англии Джед Спенс высказался после поражения от Аргентины

Защитник сборной Англии Джед Спенс высказался после поражения от Аргентины
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Защитник сборной Англии Джед Спенс отреагировал на поражение своей команды в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Аргентиной (1:2). Английская национальная команда вела в счёте до 85-й минуты.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Честь представлять свою страну на самом высоком уровне. Господь велик», — написал Спенс в своём аккаунте в социальной сети X.

На ЧМ-2026 Джед Спенс провёл семь встреч за сборную Англии. Подопечным Томаса Тухеля предстоит сыграть в матче за бронзовые медали турнира с командой Франции. Встреча пройдёт в воскресенье, 19 июля, в 00:00 мск.

В финальном матче мирового первенства сборная Аргентины встретится с командой Испании.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является команда Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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