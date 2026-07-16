«Влился как свой». Артём Ребров — о первых днях новичка Парады в «Спартаке»

Технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров высказался об адаптации испанского защитника Виктора Парады в московском клубе. О трансфере было официально объявлено во вторник, 14 июля.

«Ему нужно время для адаптации, тем более он приехал в чужую страну с другим языком. Но хорошо, что у нас есть ребята, которые говорят с ним на одном языке, и он сразу попал в эту группу. Плюс, мне кажется, уже 90-99% российских футболистов могут говорить на английском, Виктор разговаривает на английском.

Время на адаптацию ему нужно, однако видно, что он влился как свой. Мне кажется, этим наш коллектив отличается. И игроки, и штаб, и люди вокруг, которые занимаются адаптацией. У нас все чувствуют себя как дома, и он не исключение», — сказал Ребров в эфире «Матч ТВ».