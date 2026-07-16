Салиба провёл чемпионат мира — 2026 с переломом позвоночника — RMC Sport

Защитник сборной Франции и «Арсенала» Вильям Салиба провёл чемпионат мира 2026 года с переломом позвоночника. Игрок был заменён из-за повреждения на 30-й минуте матча полуфинала мирового первенства с Испанией (0:2). До этого он сыграл пять встреч на турнире. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, 25-летний футболист получил тяжёлую травму два месяца назад во время матча чемпионата Англии. Салиба играл на мировом первенстве, принимая обезболивающие и ежедневно получая специализированную помощь. Защитник не принимал участия во всех тренировках сборной Франции.

Подчёркивается, что длительность отсутствия Салиба на текущий момент неизвестна. В среду, 15 июля, футболист прошёл медицинское обследование, но пока неизвестно, потребуется ли ему операция. Однако эта травма потребует значительного отдыха.

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