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«Атлетико» будет представлен в финале чемпионата мира — 2026 девятью футболистами

«Атлетико» будет представлен в финале чемпионата мира — 2026 девятью футболистами
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Девять игроков «Атлетико» вышли в финал чемпионата мира 2026 года. В главном матче турнира встретятся сборные Испании и Аргентины. Игра состоится в воскресенье, 19 июля, на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В составе Аргентины на поле могут выйти вратарь Хуан Муссо, защитник Науэль Молина и форварды Хулиан Альварес, Джулиано Симеоне и Тьяго Альмада. В составе испанской команды «матрасников» представляют защитники Марк Пубиль, Маркос Льоренте, Алехандро Гримальдо и нападающий Алекс Баэна.

В 1/2 финала сборная Испании переиграла Францию (2:0), а аргентинцы одержали волевую победу над Англией (2:1).

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