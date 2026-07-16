«Атлетико» будет представлен в финале чемпионата мира — 2026 девятью футболистами

Девять игроков «Атлетико» вышли в финал чемпионата мира 2026 года. В главном матче турнира встретятся сборные Испании и Аргентины. Игра состоится в воскресенье, 19 июля, на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США).

В составе Аргентины на поле могут выйти вратарь Хуан Муссо, защитник Науэль Молина и форварды Хулиан Альварес, Джулиано Симеоне и Тьяго Альмада. В составе испанской команды «матрасников» представляют защитники Марк Пубиль, Маркос Льоренте, Алехандро Гримальдо и нападающий Алекс Баэна.

В 1/2 финала сборная Испании переиграла Францию (2:0), а аргентинцы одержали волевую победу над Англией (2:1).