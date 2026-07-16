Тухель: в ДНК Англии не заложено так же владеть мячом, как Испания или Аргентина

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказал мнение, что его команда уступила Аргентине (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года скорее из-за особенностей футбольной ДНК «трёх львов», чем из-за тактических решений.

«В тот момент у меня было ощущение, что никакая структура в мире не смогла бы нам помочь. Потому что на самом деле мы были слишком пассивны и недостаточно сильны физически. Команда не останавливала игроков, забегающих в нашу штрафную, а наши передачи были неточными.

Я ещё не видел данных, но думаю, что сразу после гола ход игры резко изменился, и наше владение мячом резко упало. Мы больше не могли бороться за верховые мячи, поэтому всё глубже и глубже садились в оборону. Этого не было в планах, однако так получилось.

Мы не могли остановить игроков второй линии, полузащитников, прорывавшихся через наши бреши, а передачи соперника были на высочайшем уровне. Нужно было снова завладеть мячом, иначе нельзя преодолеть прессинг и вернуть себе инициативу.

Я думаю, что владение мячом играет решающую роль. Возможно, это не так заложено в нашей футбольной ДНК, как в испанской ДНК или в аргентинско-бразильской ДНК, — брать мяч под контроль и управлять игрой через владение», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

Материалы по теме Игроки сборной Англии шокированы решениями Тухеля в матче с Аргентиной — The Telegraph

Невероятные стадионы ЧМ-2026: