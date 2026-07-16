«Величайший игрок всех времён». Защитник сборной Аргентины Ромеро — о Месси

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро высказался об игре нападающего и капитана национальной команды Лионеля Месси после матча 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Англией. Форвард отдал две результативные передачи и принёс своей команде победу со счётом 2:1.

«Величайший игрок всех времён», — написал Ромеро в своём аккаунте в социальных сетях.

В финальном матче мирового первенства сборная Аргентины встретится с командой Испании.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальная игра состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является команда Аргентины.