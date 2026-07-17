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Игрок «Борнмута» перешёл в другую команду после сексуального скандала с несовершеннолетней

Игрок «Борнмута» перешёл в другую команду после сексуального скандала с несовершеннолетней
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Защитник английского «Борнмута» Алехандро Хименес перешёл в итальянскую «Фиорентину» до конца сезона-2026/2027 в рамках арендного соглашения. Об этом сообщает аккаунт «вишен» в социальной сети X.

Ранее Хименес попал в скандал после того, как в Сети появилась переписка испанского игрока, в которой он флиртовал с 15-летней девочкой, предварительно назвавшей свой возраст. После этого клуб английской Премьер-лиги отстранил футболиста.

В минувшем сезоне фулбек выходил на поле в составе «Борнмута» во встречах АПЛ 31 раз, забив один гол и получив 10 жёлтых карточек. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 22 млн.

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