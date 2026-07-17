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Олисе не выражал желания перейти в «Реал» и хочет остаться в «Баварии» — Sky Sport Germany

Олисе не выражал желания перейти в «Реал» и хочет остаться в «Баварии» — Sky Sport Germany
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Нападающий «Баварии» Майкл Олисе не сообщал руководству о желании перейти в мадридский «Реал». Вместо этого французский вингер заявил, что хочет остаться в мюнхенском клубе. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, «Бавария» хочет заранее продлить контракт контракт 24-летнего футболиста, заканчивающийся в 2029 году. При этом немецкий гранд не желает включать в новое трудовое соглашение пункт о выкупе. После пролонгации контракта Олисе станет одним из трёх самых высокооплачиваемых игроков команды.

В минувшем сезоне Олисе принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 31 результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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