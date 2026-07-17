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«Манчестер Юнайтед» планирует подписать третьего опорника за лето за € 47,2 млн — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» планирует подписать третьего опорника за лето за € 47,2 млн — TEAMtalk
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В «Манчестер Юнайтед» обсуждают кандидатуру полузащитника «Фулхэма» и сборной Норвегии Сандера Берге. По данным издания TEAMtalk, в клубе считают норвежца одним из самых привлекательных вариантов по соотношению цены и качества на данный момент.

По данным источника, Берге укрепил свою растущую репутацию благодаря удачным выступлениям на чемпионате мира — 2026 после ещё одного впечатляющего сезона в английской Премьер-лиге с «Фулхэмом». Сообщается, что «Юнайтед» планирует закрыть сделку за сумму около € 47,2 млн.

«Красные дьяволы» уже осуществили два трансфера в центр поля, подписав полузащитников Андрея Сантоса из «Челси» и Юри Тилеманса из «Астон Виллы». По данным СМИ, за них было заплачено € 56,3 млн и € 40 млн.

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