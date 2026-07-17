В «Атлетике» отреагировали на информацию о возможном переходе Лапорта в «Барселону»

Спортивный директор «Атлетика» из Бильбао Микель Гонсалес прокомментировал информацию о потенциальном переходе защитника красно-белых Эмерика Лапорта в «Барселону».

«Мы не устанавливали никаких контактов, не получали никаких официальных или даже неофициальных предложений от руководства «Барселоны» относительно подписания контракта с Эмериком Лапортом. На текущий момент между клубами нет никаких переговоров, и всё, что распространяется в различных СМИ, — это не более чем слухи, не имеющие отношения к реальности.

Лапорт останется с нами и не уйдёт во время текущего трансферного окна, потому что мы считаем его ключевым игроком и важным элементом в команде», — приводит слова Гонсалеса Sport.es со ссылкой на 365Scores.

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