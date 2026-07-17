«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 60 млн за переход Коне из «Ромы» — Tuttosport

«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Роме» € 60 млн за трансфер полузащитника «Ромы» Ману Коне. «Красные дьяволы» нацелились на подписание 25-летнего футболиста после срывка сделки по переходу Эдерсона из «Аталанты». Об этом сообщает Tuttosport.

Ранее СМИ сообщали о готовности «волков» продать французского игрока за £ 50 млн (€ 58,5 млн).

В минувшем сезоне Коне принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: